موقف مجلس شباب الثورة السلمية بخصوص الغارات الاميركية البريطانية على اليمن-بيان

الإثنين 26 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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ادان مجلس شباب الثورة السلمية اليوم الاحد العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية التي تستهدف المدن والمصالح اليمنية.



واعتبر المجلس في بيان وصل مأرب، برس نسخة منه الاستهداف الامريكية والبريطاني لليمن "انتهاكا للسيادة الوطنية، .. مشيرًا إلى أن السبيل الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة وفي البحر الأحمر، هو توفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية وتمكينها من القيام بواجباتها في فرض سيادتها التامة على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية.



وتابع البيان :يؤكد المجلس على أن موقفه الرافض لانتهاك السيادة وتعريض حياة اليمنيين ومصالحهم للخطر، لا يعني بأي حال تجاهل ما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من جرائم وتعسفات ضد الشعب اليمني، ونضاله ضدها مستمر ولن يسقط هذه المليشيات إلا الشعب اليمني وقواه الحية.



فيما يلي نص البيان:

يتابع مجلس شباب الثورة السلمية الصراع الدائر في المنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيرات هذا الصراع على المنطقة برمتها، واليمن بوجه خاص.



يؤكد المجلس على إدانة العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية التي تستهدف المدن والمصالح اليمنية، ويعد ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية، ويرى أن السبيل الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة وفي البحر الأحمر، هو توفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية وتمكينها من القيام بواجباتها في فرض سيادتها التامة على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية.

ويؤكد المجلس على أن موقفه الرافض لانتهاك السيادة وتعريض حياة اليمنيين ومصالحهم للخطر، لا يعني بأي حال تجاهل ما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من جرائم وتعسفات ضد الشعب اليمني، ونضاله ضدها مستمر ولن يسقط هذه المليشيات إلا الشعب اليمني وقواه الحية.

صادر عن مجلس شباب الثورة السلمية

الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٤