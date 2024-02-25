ميسي يتسبب في انقلاب داخل الولايات المتحدة وجوهرة الميرنغي يحسم قراره الأخير ويبلع مدرب النادي الملكي

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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يواصل الأسطورة الأرجنتينية وصاحب الكرات الذهبية الثمان "ليونيل ميسي" احداث انقلاب في كافة الأرقام والمؤشرات في الولايات المتحدة عقب انتقالة للعب في نادي "انتر ميامي" الأمريكي.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة " Apple " العالمية أن النجم الارجنتيني "ليونيل ميسي" استطاع أن يحدث طفرة لشركة آبل وذلك بعد وصول أعداد الاشتراكات في منصة +Apple TV للبث المباشر إلى أعداد قياسية لمشاهدة مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم مشيرا الى ان الشركة حققت أرباح قياسية لا تقارن بمرحلة ما قبل انتقال "ميسي" للعب في الولايات المتحدة واصفا تاثير النجم الارجنتيني بانه احدث انقلاب هائل منذ قدومه الى " انتر ميامي".

من جهة أخرى أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن قائد منتخب كرواتيا ولاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، قد أبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد برغبته في أن يصبح مدربًا بعد اعتزال كرة القدم وأن يحصل على رخصة تدريبية في كرواتيا من أجل أن يصبح مدربًا.

وبحسب ما ورد في الصحف الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي كان يفكر في ضم مودريتش إلى الجهاز الفني بالموسم المقبل، لكن رغبة اللاعب في الوقت الحالي هي الاستمرار في الملاعب..وينتظر كل من لوكا مودريتش وتوني كروس، عرضاً من إدارة نادي ريال مدريد لتجديد عقدهما، لكن الملكي لم يحسم قراره حتى الآن تجاه الثنائي.