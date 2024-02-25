ميسي يتسبب في انقلاب داخل الولايات المتحدة وجوهرة الميرنغي يحسم قراره الأخير ويبلع مدرب النادي الملكي بن مبارك يتوجه الى موسكو في زيارة لافته وغير مسبوقة ومصادر حكومية تكشف أجندة المباحثات المرتقبة الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين تصاعد السخط الشعبي بصنعاء من رفض الحوثيين فتح الطرق والميلشيا تشن حملة اعتقالات غير معلنة كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن تحرك وشيك لواشنطن سيبطل ذرائع الميلشيا وزير الصناعة اليمني يوجه دعوة لشركاء التنمية لدعم جهود الحكومة في الجانب الإقتصادي توكل كرمان تخاطب الإدارة الأمريكية والبريطانية: الحل الأقر ب لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وأدين قصف العاصمة صنعاء في ذكراه الثالثة: إنطلاق حملة القائد الشهيد #عبدالغني_شعلان وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن الهجمات السابقة على الحوثيين كانت بالأقوال وقريبا تدخل سياق الافعال الحكومة اليمنية تطلق تحذيرات جديدة من ''كارثة بيئية'' سببها الحوثيون
في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه رئيسا للحكومة الشرعية توجه الدكتور " احمد عوض بن مبارك " اليوم الى روسيا الإتحادية في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من الحكومة الروسية .
وأكدت مصادر حكومية مطلعة لـ"مأرب برس" ان زيارة " بن مبارك " للعاصمة الروسية " موسكو" تم الترتيب لها في وقت سابق قبل تعيينه رئيس للوزراء وتوجه الى الأخيرة في الموعد المسبق المحدد للزيارة.
وأشارت المصادر الى أن رئيس الحكومة اليمنية سينافش مع الجانب الروسي جملة من القضايا المتعلقة بالملفات السياسية والاقتصادية الى جانب التداعيات الخطيرة الناجمة عن مواصلة ميلشيا الحوثي التصعيد العسكري في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة التجارية الدولية وهو ما تسبب في "عسكرة " البحر الأحمر الذي يعد احد المحاذير الخطيرة الذي حذرت روسيا من حدوثة جراء تصاعد التدخلات والتواجد العسكري الطارئ في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يقع فيها أحد أهم الممرات المائية في العالم.