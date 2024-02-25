بن مبارك يتوجه الى موسكو في زيارة لافته وغير مسبوقة ومصادر حكومية تكشف أجندة المباحثات المرتقبة

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه رئيسا للحكومة الشرعية توجه الدكتور " احمد عوض بن مبارك " اليوم الى روسيا الإتحادية في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من الحكومة الروسية .

وأكدت مصادر حكومية مطلعة لـ"مأرب برس" ان زيارة " بن مبارك " للعاصمة الروسية " موسكو" تم الترتيب لها في وقت سابق قبل تعيينه رئيس للوزراء وتوجه الى الأخيرة في الموعد المسبق المحدد للزيارة.

وأشارت المصادر الى أن رئيس الحكومة اليمنية سينافش مع الجانب الروسي جملة من القضايا المتعلقة بالملفات السياسية والاقتصادية الى جانب التداعيات الخطيرة الناجمة عن مواصلة ميلشيا الحوثي التصعيد العسكري في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة التجارية الدولية وهو ما تسبب في "عسكرة " البحر الأحمر الذي يعد احد المحاذير الخطيرة الذي حذرت روسيا من حدوثة جراء تصاعد التدخلات والتواجد العسكري الطارئ في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يقع فيها أحد أهم الممرات المائية في العالم.