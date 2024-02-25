تصاعد السخط الشعبي بصنعاء من رفض الحوثيين فتح الطرق والميلشيا تشن حملة اعتقالات غير معلنة

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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شنت ميلشيا الحوثي حملة اعتقالات غير معلنة في عدد من احياء العاصمة صنعاء شملت عدد من الناشطين في مواقع التواصل على خلفية نشرهم لمنشورات تطالب قيادة الجماعة بفتح الطرق والكف عن التسويف والمناورة وافتعال الذرائع لمواصلة التضييق على المواطنين .

وأكدت مصادر مطلعة لـ" مأرب برس" أن مجاميع مسلحة تابعة لميلشيا الحوثي نفذت حملة اعتقالات لناشطين في شمال وجنوب العاصمة صنعاء عقب تصاعد السخط الشعبي من موقف الميلشيا المتخاذل والمتعنت إزاء المطالب الشعبية بفتح الطرق والتجاوب مع مبادرة محافظ مأرب الشيخ " سلطان العرادة".

وأشارت المصادر الى أن موقف قيادة الحوثيين المتعنت من مطالب فتح الطرق اثار أجواء واسعة من السخط في العاصمة صنعاء التي برزت في بعض احيائها مظاهر تنديد بالأخيرة من قبيل عبارات كتبت على جدران تحمل الحوثي مسئولية استمرار معاناة سكان العاصمة مثل " ياحوثي افتح الطريق " و"ما رضي يفتح الطريق عاد بيصرف الرواتب" والتي تم ازالتها من قبل مشرفي الميلشيا .