الحوثي يتعثر مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة واستبعاد ثلاثة مرشحين جنوبيين تصاعد السخط الشعبي بصنعاء من رفض الحوثيين فتح الطرق والميلشيا تشن حملة اعتقالات غير معلنة كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن تحرك وشيك لواشنطن سيبطل ذرائع الميلشيا وزير الصناعة اليمني يوجه دعوة لشركاء التنمية لدعم جهود الحكومة في الجانب الإقتصادي توكل كرمان تخاطب الإدارة الأمريكية والبريطانية: الحل الأقر ب لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وأدين قصف العاصمة صنعاء في ذكراه الثالثة: إنطلاق حملة القائد الشهيد #عبدالغني_شعلان وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن الهجمات السابقة على الحوثيين كانت بالأقوال وقريبا تدخل سياق الافعال الحكومة اليمنية تطلق تحذيرات جديدة من ''كارثة بيئية'' سببها الحوثيون واشنطن تُعقّد الصراع اليمني: دراسة حديثة تكشف تأثيرات السياسات الامريكية تجاه الازمة اليمنية عاجل.. رئيس الحكومة يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن للتحقيق ويعد بمعاقبتهم
شنت ميلشيا الحوثي حملة اعتقالات غير معلنة في عدد من احياء العاصمة صنعاء شملت عدد من الناشطين في مواقع التواصل على خلفية نشرهم لمنشورات تطالب قيادة الجماعة بفتح الطرق والكف عن التسويف والمناورة وافتعال الذرائع لمواصلة التضييق على المواطنين .
وأكدت مصادر مطلعة لـ" مأرب برس" أن مجاميع مسلحة تابعة لميلشيا الحوثي نفذت حملة اعتقالات لناشطين في شمال وجنوب العاصمة صنعاء عقب تصاعد السخط الشعبي من موقف الميلشيا المتخاذل والمتعنت إزاء المطالب الشعبية بفتح الطرق والتجاوب مع مبادرة محافظ مأرب الشيخ " سلطان العرادة".
وأشارت المصادر الى أن موقف قيادة الحوثيين المتعنت من مطالب فتح الطرق اثار أجواء واسعة من السخط في العاصمة صنعاء التي برزت في بعض احيائها مظاهر تنديد بالأخيرة من قبيل عبارات كتبت على جدران تحمل الحوثي مسئولية استمرار معاناة سكان العاصمة مثل " ياحوثي افتح الطريق " و"ما رضي يفتح الطريق عاد بيصرف الرواتب" والتي تم ازالتها من قبل مشرفي الميلشيا .