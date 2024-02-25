كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف عن تحرك وشيك لواشنطن سيبطل ذرائع الميلشيا

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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قلل كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق " لاري كورب" من فاعلية الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية في الحد من القدرات الهجومية للحوثيين معتبرا أن ميلشيا الحوثي لاتزال مستمرة في شن الهجمات على السفن التجارية والأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعتبر " كورب" في معرض تعليقه على الغارات الجوية الامريكية والبريطانية التي قصفت مساء أمس 18 هدفا في 8 مواقع للميلشيا بمداخلة مع قناة "الجزيرة" – تابعها مأرب برس- أن الضربات الجوية الامريكية ستتواصل على مواقع الحوثيين في اليمن طالما لم يسقط حتي الأن أي قتلي من القوات الأمريكية .

وكشف كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي السابق عن مساعي أمريكية لإحداث تهدئة في قطاع غزة وابرام هدنة مؤقتة مشيرا الى أن توقف الحرب في غزة سيبطل ذرائع الحوثيين المعلنة لمواصلة التصعيد العسكري في البحرالأحمر وتهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية.

ولفت الى أن الولايات المتحدة لا ترغب في رفع سقف التصعيد والتوتر في منطقة البحر الأحمر لكنها تريد الحد من قدرات الحوثيين الهجومية عبر شن هجمات جوية مكثفة تستهدف البنية التسليحية للميلشيا.