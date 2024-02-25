توكل كرمان تخاطب الإدارة الأمريكية والبريطانية: الحل الأقر ب لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وأدين قصف العاصمة صنعاء

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن إدانتها للقصف الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية التي وقعت مساء امس والتي طالت قرابة 18 هدفا حسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم.

ووصفت كرمان في تغريدة لها على منصة أكس رصدها محرر مأرب برس" القصف على العاصمة صنعاء "عدوانا سافرا على السيادة اليمنية" .

واكدت كرمان عن الحل الأمثل للصراع الدائر بقولها " الحل الأقرب والأمثل لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وليس بقصف صنعاء.

وليست المرة الأولى التي تعلن كرمان رفضها انتهاك السيادة اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية ففي منتصف يناير الماضي أعلنت كرمان فضها القاطع لأي قصف خارجي لليمنيين، أفراد وجماعات،. معتبرة ذلك عدواناً على البلاد وانتهاكاً للسيادة!

وأكدت كرمان أن الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب المليشيات الحوثية مزيدا من التعاطف والتأييد، ولذا فالأجدى والأولى أن تذهب أمريكا وبريطانيا لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.