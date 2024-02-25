وزير الصناعة اليمني يوجه دعوة لشركاء التنمية لدعم جهود الحكومة في الجانب الإقتصادي توكل كرمان تخاطب الإدارة الأمريكية والبريطانية: الحل الأقر ب لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وأدين قصف العاصمة صنعاء في ذكراه الثالثة: إنطلاق حملة القائد الشهيد #عبدالغني_شعلان وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن الهجمات السابقة على الحوثيين كانت بالأقوال وقريبا تدخل سياق الافعال الحكومة اليمنية تطلق تحذيرات جديدة من ''كارثة بيئية'' سببها الحوثيون واشنطن تُعقّد الصراع اليمني: دراسة حديثة تكشف تأثيرات السياسات الامريكية تجاه الازمة اليمنية عاجل.. رئيس الحكومة يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن للتحقيق ويعد بمعاقبتهم رئيس الحكومة يدعو المواطنين لتحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال تفوق يمني في مسابقة للحساب الذهني قائد أمني من الطراز الرفيع.. مارب تستعد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه
اعلنت الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن إدانتها للقصف الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية التي وقعت مساء امس والتي طالت قرابة 18 هدفا حسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم.
ووصفت كرمان في تغريدة لها على منصة أكس رصدها محرر مأرب برس" القصف على العاصمة صنعاء "عدوانا سافرا على السيادة اليمنية" .
واكدت كرمان عن الحل الأمثل للصراع الدائر بقولها " الحل الأقرب والأمثل لايقاف الهجمات في البحر الأحمر يبدأ بإيقاف الحرب على غزة وليس بقصف صنعاء.
وليست المرة الأولى التي تعلن كرمان رفضها انتهاك السيادة اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية ففي منتصف يناير الماضي أعلنت كرمان فضها القاطع لأي قصف خارجي لليمنيين، أفراد وجماعات،. معتبرة ذلك عدواناً على البلاد وانتهاكاً للسيادة!
وأكدت كرمان أن الهجمات الامريكية البريطانية ستكسب المليشيات الحوثية مزيدا من التعاطف والتأييد، ولذا فالأجدى والأولى أن تذهب أمريكا وبريطانيا لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.