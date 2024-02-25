في ذكراه الثالثة: إنطلاق حملة القائد الشهيد #عبدالغني_شعلان

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنطلق اليوم الأحد حملة اعلامية والكترونية بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد البطل العميد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال في ليلة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ والتي افتدى فيها القائد ورفاقه بجماجمهم مأرب والجمهورية وقادوا ملحمة التصدي لقطعان الإمامة الجديدة بعد أن مثل عبدالغني نموذجا فريدا لشباب مدارس الجمهورية وثمرتها كقائد نبغ مبكرا وسطر قصة نجاح في القتال والبناء المؤسسي وتطوير العمل الأمني والعسكري للدولة اليمنية..

كما دعت قيادة الحملة جميع الكتاب والناشطين الى المشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية اليوم الأحد الثامنة مساء تحت وسم. #عبدالغني_شعلان. لتخليد ذكرى القائد ورفاقه.