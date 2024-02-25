وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن الهجمات السابقة على الحوثيين كانت بالأقوال وقريبا تدخل سياق الافعال

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -في تدوينة على منصة إكس- رصدها محرر مأرب برس"على الرغم من التحذيرات المتكررة، واصل الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، مما يقوض الاستقرار الإقليمي".

وأكد كاميرون أن بريطانيا ستدعم أقوالها بالأفعال.

مراقبون رأوا أن تصريحات وزير الخارجية البريطانية تأتي في سياق الاعتراف ان الهجمات السابقة التي شنتها كلا من الإدارة الأمريكية والبريطانية تأتي في سياق الهجمات الناعمة او الهجمات التي لا ترغب في الحاق اي ضرر حقيقي بقدرات المليشيات الحوثية.

وهو الأمر الذي أكدته الايام الماضية في فشل تلك الضربات في إلحاق أي ضرر بالمليشيات المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، أنها نفذت بالاشتراك مع الولايات المتحدة ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، متوعة بالمزيد لردع الجماعة المدعومة من إيران على وقف هجماتها "المقوضة للاستقرار الإقليمي".

وفجر اليوم الأحد أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضرب 18 هدفاً عسكرياً للحوثيين في عدة محافظات يمنية بأكثر من 22 غارة