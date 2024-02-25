الحكومة اليمنية تطلق تحذيرات جديدة من ''كارثة بيئية'' سببها الحوثيون واشنطن تُعقّد الصراع اليمني: دراسة حديثة تكشف تأثيرات السياسات الامريكية تجاه الازمة اليمنية عاجل.. رئيس الحكومة يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن للتحقيق ويعد بمعاقبتهم رئيس الحكومة يدعو المواطنين لتحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال تفوق يمني في مسابقة للحساب الذهني قائد أمني من الطراز الرفيع.. مارب تستعد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه أسماء وصور للمواقع المستهدفة بغارات وصفت بالأعنف شنها الطيران الأمريكي على صنعاء.. شاهد برشلونة يكتسح خيتافي ويهدد ريال مدريد مانشستر يونايتد يسقط أمام فولهام في الوقت القاتل أرسنال يمسح أحزان بورتو برباعية نيوكاسل
كشف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية في دراسة حديثة عن تعقيدات سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة والبحر الأحمر، معتبراً أن تلك السياسة قد أدت إلى تأجيل فرص التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع في اليمن.
وأوضحت الدراسة أن الاشتباكات في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر تُلقي بظلالها على التوازنات السياسية والعسكرية في اليمن، ومسارات الحرب والسلام، والأوضاع الإنسانية.
واعتبرت الدراسة أن سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن اتسمت بالتجنب والتعامل مع الملف اليمني من خلال منظور ضيق لا يهتم بالمصالح اليمنية.
وأشارت الدراسة إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه جماعة الحوثي في البحر الأحمر ركزت على احتواء سلوكهم دون التأثير على مسار الصراع الداخلي في اليمن.
ودعت الدراسة واشنطن إلى الاستثمار في التنمية والاستقرار في اليمن، وإشراك الأطراف الإقليمية والدولية في حل الصراع.
وشددت الدراسة على أهمية عدم تجاهل الديناميكيات الداخلية للصراع في اليمن، وأهمية إشراك الأطراف اليمنية في إيجاد حلول تُقبل من الجميع.
وتُعد هذه الدراسة بمثابة تحليل نقدي لسياسة واشنطن تجاه اليمن، وتُقدم توصيات عملية للولايات المتحدة من أجل المساهمة في حل الصراع.