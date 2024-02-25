عاجل.. رئيس الحكومة يوجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن للتحقيق ويعد بمعاقبتهم

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ، ان رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد بن مبارك، وجه بإحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم انجاز المهام الموكلة اليهم بالكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الاحد، الى مصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في المصلحة، حيث تفقد اقسام ودوائر ووحدات العمل.

واكد بن مباارك انه سيتم بناءا على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل.

وقال ان ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب اغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة.

وشدد الدكتور احمد عوض بن مبارك، على ان التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة او مؤسسة حكومية وسيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين او القيادات دون استثناء.

ووجه وزير المالية برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، على ان وجود خطط على الورق لا يعكسها الواقع لا يمكن قبولها بالمطلق، فالرأي العام والمواطنين يراقبون أداء الحكومة ومؤسساتها واي تقاعس في القيام بواجباتها ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي سيتم التعامل معه بحزم وعدم تهاون.

ولفت الى الإهمال في الاهتمام بنظام قواعد المعلومات والبيانات وعدم تفعيل الأنظمة الحديثة مثلما هو ملاحظ في عمل مصلحة الضرائب، إضافة الى غياب التدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة.