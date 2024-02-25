رئيس الحكومة يدعو المواطنين لتحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا رئيس الحكومة اليمنية جميع الآباء والامهات في المحافظات المستهدفة الى التجاوب مع الحملة الاحترازية للتحصين ضد شلل الأطفال، وان لا يحرموا أطفالهم المستهدفين دون سن الخامسة من التحصين.

ودشن الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الجولة الاحترازية الأولى من حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل.

وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، على مدى ثلاثة أيام حوالي مليون و290 الف طفل وطفلة دون سن الخامسة من العمر في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة من المحافظات المحررة.

وقام رئيس الوزراء وزير الخارجية ومعه وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والمالية سالم بن بريك، بتدشين حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال في كلية الطب بجامعة عدن، بإعطاء جرعات من اللقاح ضد هذا المرض لمجموعة من الاطفال.

واطلع الدكتور احمد عوض بن مبارك، من المسئولين والمختصين على أهداف تنفيذ هذه الحملة الاحترازية، والتي يشارك فيها 11 الف و741 عاملا صحيا منهم 845 صحي في الفرق الثابتة ، و 5 الف و448 عاملا متنقلا.

واثني بن مبارك على جميع العاملين في الحملة، ولكل من يساهم من المنظمات الدولية في دعم تنفيذ هذه الحملات لتحصين الأطفال من هذه الامراض.