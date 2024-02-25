رئيس الحكومة يدعو المواطنين لتحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال تفوق يمني في مسابقة للحساب الذهني قائد أمني من الطراز الرفيع.. مارب تستعد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه أسماء وصور للمواقع المستهدفة بغارات وصفت بالأعنف شنها الطيران الأمريكي على صنعاء.. شاهد برشلونة يكتسح خيتافي ويهدد ريال مدريد مانشستر يونايتد يسقط أمام فولهام في الوقت القاتل أرسنال يمسح أحزان بورتو برباعية نيوكاسل اعلان لوزارة الدفاع الأمريكي حول المواقع المستهدفة للحوثيين بغارات جوية في اليمن أسطورة نيجيريا يقلل من صلاح… محظوظ في الأهداف و يفتقر للموهبة صفقة أسرى قبل رمضان.. والكشف عن معلومات جديدة حول وقف النار بغزة
دعا رئيس الحكومة اليمنية جميع الآباء والامهات في المحافظات المستهدفة الى التجاوب مع الحملة الاحترازية للتحصين ضد شلل الأطفال، وان لا يحرموا أطفالهم المستهدفين دون سن الخامسة من التحصين.
ودشن الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الجولة الاحترازية الأولى من حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل.
وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، على مدى ثلاثة أيام حوالي مليون و290 الف طفل وطفلة دون سن الخامسة من العمر في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة من المحافظات المحررة.
وقام رئيس الوزراء وزير الخارجية ومعه وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي والمالية سالم بن بريك، بتدشين حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال في كلية الطب بجامعة عدن، بإعطاء جرعات من اللقاح ضد هذا المرض لمجموعة من الاطفال.
واطلع الدكتور احمد عوض بن مبارك، من المسئولين والمختصين على أهداف تنفيذ هذه الحملة الاحترازية، والتي يشارك فيها 11 الف و741 عاملا صحيا منهم 845 صحي في الفرق الثابتة ، و 5 الف و448 عاملا متنقلا.
واثني بن مبارك على جميع العاملين في الحملة، ولكل من يساهم من المنظمات الدولية في دعم تنفيذ هذه الحملات لتحصين الأطفال من هذه الامراض.