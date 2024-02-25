تفوق يمني في مسابقة للحساب الذهني

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حقق فريق اليمن المشارك في البطولة العربية للحساب الذهني المقامة في المدينة المنورة، 19 لقب ومركز متقدم في هذه البطولة.
وأوضح مدير أكاديمية الموهوبين سعيد باحارثه، ان هذه البطولة الخامسة عشر التي انعقدت، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مثل اليمن فيها 28 مشاركاً من مختلف محافظات الجمهورية. واشار الى أن الأكاديمية ساهمت في إيجاد فرصة نوعية لطلابنا في المدارس للمشاركة في هذه الفعاليات العلمية ومنافسة الدول الأخرى على المراكز المتقدمة.
الى ذلك أكد مشرف الفريق المشارك في البطولة رئيس قسم المشاريع بالأكاديمية حسن ودعان أن طلاب اليمن، استطاعوا المنافسة في سرعة الحساب الذهني في وقت قياسي من خلال خوض التنافس بين أقرانهم في البطولة من بين 8 دول مشاركة.