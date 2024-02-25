قائد أمني من الطراز الرفيع.. مارب تستعد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تستعد محافظة مارب شرق اليمن، لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبد الغني شعلان ورفاق دربه العميد نوفل الحوري والعميد صالح الأضمد العباب، الذين استشهدوا في 26 فبراير من العام 2021.

برنامج فعالية إحياء الذكرى الثالثة التي تصادف غدا الاثنين، يتضمن العديد من الأنشطة والبرامج التي تبرز دور الشهيد ورفاقه الأبطال، الذين منحوا الملايين من اليمنيين من سكان محافظة مارب والنازحين فيها الأمن والأمان والاستقرار الى جانب تضحيات عشرات الالاف من الابطال الشهداء في كل الجبهات.

وتضيء فعاليات الذكرى على دور الشهيد شعلان ورفاقه في تأسيس مؤسسة أمنية رائدة، مثلت حاجز الصد المنيع الذي أفشل كل مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية لتمكين المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وبرز اسم الشهيد عبدالغني شعلان كقائد أمني من الطراز الرفيع لاسيما بعد توليه منصب قائد قوات الأمن الخاصة والذي تمكن من خلاله من تحقيق إنجازات أمنية نوعية، جعلت من الجهاز الأمني في مارب حصناً منيعا أفشل عشرات المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، ليتوج مسيرته القيادية بالاستشهاد دفاعاً عن محافظة مارب والجمهورية اليمنية في جبهات البلق صبيحة 26 فبراير 2021م.