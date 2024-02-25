رئيس الحكومة يدعو المواطنين لتحصين أطفالهم ضد شلل الأطفال تفوق يمني في مسابقة للحساب الذهني قائد أمني من الطراز الرفيع.. مارب تستعد لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه أسماء وصور للمواقع المستهدفة بغارات وصفت بالأعنف شنها الطيران الأمريكي على صنعاء.. شاهد برشلونة يكتسح خيتافي ويهدد ريال مدريد مانشستر يونايتد يسقط أمام فولهام في الوقت القاتل أرسنال يمسح أحزان بورتو برباعية نيوكاسل اعلان لوزارة الدفاع الأمريكي حول المواقع المستهدفة للحوثيين بغارات جوية في اليمن أسطورة نيجيريا يقلل من صلاح… محظوظ في الأهداف و يفتقر للموهبة صفقة أسرى قبل رمضان.. والكشف عن معلومات جديدة حول وقف النار بغزة
تستعد محافظة مارب شرق اليمن، لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبد الغني شعلان ورفاق دربه العميد نوفل الحوري والعميد صالح الأضمد العباب، الذين استشهدوا في 26 فبراير من العام 2021.
برنامج فعالية إحياء الذكرى الثالثة التي تصادف غدا الاثنين، يتضمن العديد من الأنشطة والبرامج التي تبرز دور الشهيد ورفاقه الأبطال، الذين منحوا الملايين من اليمنيين من سكان محافظة مارب والنازحين فيها الأمن والأمان والاستقرار الى جانب تضحيات عشرات الالاف من الابطال الشهداء في كل الجبهات.
وتضيء فعاليات الذكرى على دور الشهيد شعلان ورفاقه في تأسيس مؤسسة أمنية رائدة، مثلت حاجز الصد المنيع الذي أفشل كل مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية لتمكين المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وبرز اسم الشهيد عبدالغني شعلان كقائد أمني من الطراز الرفيع لاسيما بعد توليه منصب قائد قوات الأمن الخاصة والذي تمكن من خلاله من تحقيق إنجازات أمنية نوعية، جعلت من الجهاز الأمني في مارب حصناً منيعا أفشل عشرات المخططات الإرهابية لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، ليتوج مسيرته القيادية بالاستشهاد دفاعاً عن محافظة مارب والجمهورية اليمنية في جبهات البلق صبيحة 26 فبراير 2021م.