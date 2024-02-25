أسماء وصور للمواقع المستهدفة بغارات وصفت بالأعنف شنها الطيران الأمريكي على صنعاء.. شاهد

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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الساعة الثانية عشر منتصف ليل السبت-الأحد، دوت انفجارات قوية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إثر غارات وصفت بالأعنف شنتها مقاتلات أمريكية على مواقع مفترضة للحوثيين.

القوات الأمريكية اعلنت تنفيذ هجمات جوية على 18 هدفا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن (في اشارة الى الغارات على صنعاء) بالتعاون مع القوات البريطانية وقوات دول أخرى.

وقالت إن الضربات استهدفت المناطق المستخدمة من قبل الحوثيين لشن هجمات على السفن التجارية، وتضمنت مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ تحت الأرض، والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وطائرة هليكوبتر.

محرر مأرب برس رصد اسماء المواقع التي استهدفها الطيران الأمريكي نقلا عن سكان محليين ووفق ما نشرته وسائل اعلام الحوثيين.

حيث استهدف الطيران كلا من عطان والنهدين ومعسكر الصيانة ومعسكر خشم البكرة شرق صنعاء.



كما شوهد اشتعال النيران في حي صوفان التلفزيون شمال العاصمة.

وبالتزامن مع الغارات على صنعاء استهدف الطيران جبل ضين بمحافظة عمران وغارات في ضواحي محافظة الحديدة.