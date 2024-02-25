أرسنال يمسح أحزان بورتو برباعية نيوكاسل

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 - 4 يوم السبت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم أرسنال بهدف ذاتي سجله سفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17.

وأضاف كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجاكوب كيفيور الأهداف الثاني والثالث والرابع للفريق اللندني في الدقائق 24 و65 و69.

وأحرز جو ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84. حقق أرسنال انتصاره السادس على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب مع مانشستر سيتي 59 نقطة وليفربول صاحب الصدارة بـ 60 نقطة.

أما نيوكاسل يونايتد تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن بعدما خسر مباراته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت يوم السبت، فاز مانشستر سيتي بصعوبة على مضيفه بورنموث بنتيجة 1 - صفر، وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2 - 1، وتغلب كريستال بالاس على بيرنلي 3 - صفر، وأستون فيلا على نوتنغهام فورست بنتيجة 2 - 4 بينما تعادل برايتون مع إيفرتون بنتيجة 1 - 1.