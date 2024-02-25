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اعلان لوزارة الدفاع الأمريكي حول المواقع المستهدفة للحوثيين بغارات جوية في اليمن

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ خاص
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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قبل قليل أن طائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن.

واكد " البنتاغون" أن الضربات الجوية قصفت 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع للميلشيا بصنعاء وعدة مدن أخرى.

من جهتها كشفت صحيفة "واشنطن بوست " ان طائرات أمريكية وبريطانية قصفت بغارات عنيفة مواقع للحوثيين بصنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الميلشيا في شمال اليمن.

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