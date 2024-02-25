صفقة أسرى قبل رمضان.. والكشف عن معلومات جديدة حول وقف النار بغزة المجلس العربي يندّد بالحكم الجائر والعبثي ضد الرئيس منصف المرزوقي الكشف عن محادثات التهدئة بين حماس وإسرائيل على أساس صفقة متدرجة في مراحل السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات أخضر أو أحمر أو أزرق.. ما سبب تحول لون البول؟ ترمب يهزم هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات احتفالية بتعز بتخرج الدفعة الثانية من جامعة "الجند" للعلوم والتكنلوجيا بعد الكشف عن وثيقة رسمية إلى العدل الدولية.. إسرائيل تعلن تنفيذ أوامر المحكمة بشأن غزة عاجل ..قصف جوي امريكي – بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين بصنعاء والحديدة وتعز ( المواقع المستهدفة) عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل
ندّد المجلس العربي بالحكم الجائر الذي أصدره قضاء التعليمات في تونس ضد الرئيس التونسي الأسبق ورئيس المجلس العربي الدكتور منصف المرزوقي بالسجن ثماني سنوات مع النفاذ العاجل.
واعتبر المجلس "أن هذا الحكم الظالم لا يمسّ من قيمة الرئيس المرزوقي ومكانته كمناضل دائم من أجل الحرية والديمقراطية يحظى باحترام كل أنصار الحق والعدل. وإنما يمسّ من سمعة الدولة التونسية ويُدين النظام التونسي الذي يستعمل القضاء بشكل فج للانتقام من الرئيس المرزوقي وبقية القيادات السياسية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق التونسيين.
كما حمل بيان المجلس العربي الذي وصل موقع مارب برس نسخة منه " المسؤولية في هذا الحكم العبثي إلى الرئيس قيس سعيد شخصيا. كما يحمّله مسؤولية صحة وسلامة المساجين السياسيين المعتقلين ظلما منذ قرابة السنة في تونس، وبعضهم اليوم مضرب عن الطعام احتجاجاً عن انتهاك حقهم في محاكمة عادلة.
ودعا المجلس عموم التونسيين الأحرار لتوحيد الجهود للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ولاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الموؤد.
واختتم البيان نصه بقول الشاعر
ولا بد لليل أن ينجلي