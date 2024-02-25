المجلس العربي يندّد بالحكم الجائر والعبثي ضد الرئيس منصف المرزوقي

الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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ندّد المجلس العربي بالحكم الجائر الذي أصدره قضاء التعليمات في تونس ضد الرئيس التونسي الأسبق ورئيس المجلس العربي الدكتور منصف المرزوقي بالسجن ثماني سنوات مع النفاذ العاجل.

واعتبر المجلس "أن هذا الحكم الظالم لا يمسّ من قيمة الرئيس المرزوقي ومكانته كمناضل دائم من أجل الحرية والديمقراطية يحظى باحترام كل أنصار الحق والعدل. وإنما يمسّ من سمعة الدولة التونسية ويُدين النظام التونسي الذي يستعمل القضاء بشكل فج للانتقام من الرئيس المرزوقي وبقية القيادات السياسية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق التونسيين.

كما حمل بيان المجلس العربي الذي وصل موقع مارب برس نسخة منه " المسؤولية في هذا الحكم العبثي إلى الرئيس قيس سعيد شخصيا. كما يحمّله مسؤولية صحة وسلامة المساجين السياسيين المعتقلين ظلما منذ قرابة السنة في تونس، وبعضهم اليوم مضرب عن الطعام احتجاجاً عن انتهاك حقهم في محاكمة عادلة.

ودعا المجلس عموم التونسيين الأحرار لتوحيد الجهود للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ولاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الموؤد.

واختتم البيان نصه بقول الشاعر

ولا بد لليل أن ينجلي