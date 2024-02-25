الأحد 25 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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شهدت محافظة تعز تدشين سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثانية في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، تحت مسمى القادة LEADERS برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي.

وتتكون الاحتفالات المركزية من 5 احتفالات، والتي بدأت بحفل مميز لكلية الهندسة وتقنية المعلومات، لعدد 97 طالب وطالبة على قاعة منتزه التعاون.

وأكد الدكتور عبدالرقيب غالب، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات بأن الكلية والجامعة تسير وفق رؤية واضحة ومواكبة للتطورات، لتقديم الرسالة التعليمية ووظائف الجامعة بكل اقتدار، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذه المناسبة وكل أسرهم وضيوف الحفل.

وأشار عميد الكلية إلى أن مخرجات الجامعة ستكون مميزة وفقاً للمدخلات التي تعتمدها الجامعة في إطار البرامج الأكاديمية الموصفة والكادر الأكاديمي المتميز، والوسائل التعليمية الحديثة، ودعم الطلبة بالبرامج والدورات المساعدة والتأهيلية، التي تصنع منهم خريجين مميزين، متمنياً لهم التوفيق في سوق العمل.

ولاقى برنامج الحفل استحسان الجمهور الحاضر، من فقرات فنية متعددة. كما هنأ المهندس عيسى الحمادي زملاءه وزميلاته الخريجين والخريجات ، مثمناً دور الكادر التدريسي وقيادة الجامعة وجهودهم في تذليل الصعاب خلال المرحلة الجامعية، وتوفير البيئة الملائمة.