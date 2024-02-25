عاجل ..قصف جوي امريكي – بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين بصنعاء والحديدة وتعز ( المواقع المستهدفة)

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هز دوي انفجارات عنيفة ومتعاقبة قبل قليل ارجاء واسعة في العاصمة صنعاء جراء غارات جوية أمريكية وبريطانية.
وأكدت مصادر محلية لـ"مارب برس" أن طائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات معسكر الصيانة بشمال العاصمة صنعاء والذي يقع وسط تجمع مكتظ بالسكان الى جانب ثلاث غارات أخرى استهدفت معسكر النهدين المتاخم لمجمع دار الرئاسة بجنوب العاصمة ومنطقة جبل "عطان" وغارتين على معسكر "خشم البكرة" بمنطقة صرف ومحيط مبني التلفزيون بشمال العاصمة .
ولايزال صوت تحليق الطائرات يسمع حتي الأن في سماء العاصمة صنعاء .
كما قصفت الطائرات الامريكية والبريطانية مواقع للحوثيين بالحديدة ومعسكر تابع للميلشيا في منطقة حيفان بتعز..