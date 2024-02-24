عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل فولهام يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره صحيفة عبرية تسخر من خطة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب في غزة حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ادعاءات الحوثيين بوجود تقارب طارئ ويوجه رسالة حازمة للميلشيا مكون من مدمرة الصواريخ الموجهة.. أسطول صيني يتحرك صوب البحر الأحمر لا ننوي مهاجمة سفنكم او تعريضها للخطر..قيادي حوثي بارز يستعطف إسرائيل بلهجة استجداء ذليلة .. مالذي تغير؟ تقييم سري للحرس الثوري الإيراني .. يضع مارب في طليعة استراتيجياتة وانهاء تحالف السعودية مع الشرعية.. مخطط طهران لإبتلاع اليمن مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس أسباب فشل الضربات الامريكية والبريطانية في ردع الحوثيين .. والخيار الوحيد لسحق المليشيات الحوثية في اليمن اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي.. إغلاق معابر التهريب وتغيير شامل في المنافذ الرسمية الذكاء الصناعي.. كنز مخيف من الثراء يتدفق على شركات العالم الكبرى
افادت مصادر محلية قبل قليل بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر لمأرب برس بان الانفجارات استهدفت معسكر اصلاح الصيانة بحي الحصبة بصنعاء ومنطقة صرف .
وافادت المصادر بان الانفجارات ناتجة عن ضربات جوية نفذتها مقاتلات امريكية بريطانية فيما لايزال التحليق مستمر للطائرات الحربية.