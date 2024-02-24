فولهام يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره

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حقق نادي فولهام فوزا "قاتلا" على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم فولهام بهدف عن طريق النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 65، قبل أن يدرك المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
وعندما كان مان يونايتد يرمي بكل ثقله لتسجيل الهدف الثاني، قطع دفاع فولهام الكرة وانطلق لاعبوه في هجمة مرتدة سريعة أنهاها النيجيري أليكس إيوبي بهدف "قاتل" في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع فولهام رصيده للنقطة 32 في المرتبة الـ12 فيما تجمد رصيد مان يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.