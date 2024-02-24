صحيفة عبرية تسخر من خطة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب في غزة

السبت 24 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سخرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، من وثيقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما بعد العدوان على غزة.

صحيفة تسخر من خطة نتنياهو

وقالت الصحيفة تعليقاً على الوثيقة: “لا تستحق أن تسمى خطة، وهي تخلو من أي رؤية ما عدا تعميق الاحتلال”.

ويوم الخميس الماضي، قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة خطة “اليوم التالي”، التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جاء في وثيقة المقترح عدد من القضايا أهمها وأولها في المجال الأمني حيث ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمني وستقيم منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة طالما توجد حاجة أمنية لذلك.

كما أن هناك مجموعة من الشروط المباشرة يجب أن تتحقق مع نهاية الحرب، أهمها تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد وإعادة الأسرى؛ ومنع التهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت.

كما وستسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وستعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لمنع التهريب من مصر بما في ذلك عبر معبر رفح.

وبحسب ما نشره الإعلام العبري، هناك نقطة أساسية في وثيقة نتنياهو هي نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام وإسرائيل ستشرف على عملية نزع السلاح.