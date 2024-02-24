فولهام يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره صحيفة عبرية تسخر من خطة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب في غزة حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ادعاءات الحوثيين بوجود تقارب طارئ ويوجه رسالة حازمة للميلشيا مكون من مدمرة الصواريخ الموجهة.. أسطول صيني يتحرك صوب البحر الأحمر لا ننوي مهاجمة سفنكم او تعريضها للخطر..قيادي حوثي بارز يستعطف إسرائيل بلهجة استجداء ذليلة .. مالذي تغير؟ تقييم سري للحرس الثوري الإيراني .. يضع مارب في طليعة استراتيجياتة وانهاء تحالف السعودية مع الشرعية.. مخطط طهران لإبتلاع اليمن مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس أسباب فشل الضربات الامريكية والبريطانية في ردع الحوثيين .. والخيار الوحيد لسحق المليشيات الحوثية في اليمن اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي.. إغلاق معابر التهريب وتغيير شامل في المنافذ الرسمية الذكاء الصناعي.. كنز مخيف من الثراء يتدفق على شركات العالم الكبرى مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة
في أول رد على ادعاءات جماعة الحوثي حدوث تقارب طارئ مع حزب التجمع اليمني للإصلاح نفي نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح " عدنان العديني" مزاعم الجماعة بوجود تقارب بشأن فتح الطرقات وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وأعتبر "العديني" في منشور له على منصة (إكس) – رصده مأرب برس – "أن التقارب مع حزب الإصلاح مرهون بفتح طريق آخر هو طريق الحرية لكل الشعب" كما خاطب نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح جماعة الحوثي قائلا " "تقاربوا مع المواطن اليمني الذي ذاق الموت على أيديكم، وافتحوا له الطرقات التي تقطعونها لتقتلوه عطشا في صحراء الجوف أو حصارا في مدينة تعز".
وكان القيادي الحوثي البارز وعضو المكتب السياسي للميلشيا "علي القحوم" زعم في منشور له على منصة إكس وجود تقدم مع الإصلاح حول فتح الطرقات وإطلاق الأسرى والمعتقلين، بالتزامن مع إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، فتح طريق مأرب – صنعاء من طرف واحد، الأمر الذي قابلته جماعة الحوثي بالرفض وهو ما وضع الجماعة في صدام مباشر من اليمنيين الذين طالبوا الحكومة اليمنية والحوثيين بفتح الطرقات أبرزها "طريق مأرب – صنعاء".