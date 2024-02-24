لا ننوي مهاجمة سفنكم او تعريضها للخطر..قيادي حوثي بارز يستعطف إسرائيل بلهجة استجداء ذليلة .. مالذي تغير؟ تقييم سري للحرس الثوري الإيراني .. يضع مارب في طليعة استراتيجياتة وانهاء تحالف السعودية مع الشرعية.. مخطط طهران لإبتلاع اليمن مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس أسباب فشل الضربات الامريكية والبريطانية في ردع الحوثيين .. والخيار الوحيد لسحق المليشيات الحوثية في اليمن اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي.. إغلاق معابر التهريب وتغيير شامل في المنافذ الرسمية الذكاء الصناعي.. كنز مخيف من الثراء يتدفق على شركات العالم الكبرى مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة جنرال إسرائيلي يكشف فضائح الجيش الإسرائيلي بخصوص المعدات والجنود بقطاع غزة أردوغان يوجه توبيخا ناعما للغرب ولمجلس الأمن بخصوص مجازر غزة الكشف عن عرض سعودي ضخم لمدافع مانشستر يونايتد المبعوث الأممي لليمن يكشف عن حقيقة تعثر مساعي التوصل لاتفاق سلام في اليمن ويطلق دعوة جديدة
أكد قيادي حوثي بارز اليوم السبت بأن جماعته الانقلابية لا تنوي مهاجمة السفن الاسرائيلية او الاستيلاء عليها او تعريضها للخطر او اغراقها في مياه البحر الأحمر.
وذكر القيادي الحوثي المعين من قبل المليشيات محافظا لمحافظة ذمار محمد البخيتي في تغريدة له عبر حسابه بموقع اكس رصدة محرر مأرب برس بأن الهدف من عمليات جماعته الانقلابية في البحر الأحمر :هو تغيير مسار السفن الإسرائيلية وليس الاستيلاء عليها او تعريضها للتسريب او اغراقها .
وتابع :الهدف من عملياتنا العسكرية هو تغيير مسار السفن الإسرائيلية وليس الاستيلاء عليها او تعريضها للتسريب او اغراقها ولكن اصرار أمريكا وبريطانيا على كسر الحصار الجزئي عن اسرائيل هو الذي أدى لهذا التصعيد.
القيادي الحوثي ظهر في تغريدته لهجة الاستجداء والاستعطاف للكيان الصهيوني وواشنطن مرجعاً اسباب تصعيد جماعته ضد السفن في البحر الأحمر الى سوء فهم واشنطن وبريطانيا للتعامل مع صورية ضربات جماعته .
وخاطب القيادي الحوثي واشنطن وبريطانيا بلغه استعطافيه قائلاً :نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، وعندما يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار سنتوقف فورا وبدون شروط، لاننا حريصين على حقن الدماء ونشر السلام العادل في العالم.
وبرر الحوثي تصعيد جماعته لما وصفه "باصرار أمريكا وبريطانيا على كسر الحصار الجزئي عن اسرائيل ".
فيما يلي نص التغريدة :
الهدف من عملياتنا العسكرية هو تغيير مسار السفن الإسرائيلية وليس الاستيلاء عليها او تعريضها للتسريب او اغراقها ولكن اصرار أمريكا وبريطانيا على كسر الحصار الجزئي عن اسرائيل هو الذي أدى لهذا التصعيد.
كان على أمريكا وبريطانيا ان تسعى لكسر الحصار الكامل على غزة وأن تهتم بحياة الفلسطينيين قبل ان تهتم بحياة الأسماك.
نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، وعندما يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار سنتوقف فورا وبدون شروط، لاننا حريصين على حقن الدماء ونشر السلام العادل في العالم(انتهى الاقتباس )