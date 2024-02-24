أردوغان يوجه توبيخا ناعما للغرب ولمجلس الأمن بخصوص مجازر غزة

السبت 24 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، وعدم القيام بأي جهد مجد لوقف هذه الوحشية.

جاء ذلك في كلمة، السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/ آذار المقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما "لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

وأضاف الرئيس أردوغان أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن القوى الغربية تواصل تقديم كافة أنواع الدعم بالأسلحة للجيش الإسرائيلي المحتل.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قال الرئيس أردوغان: "سنواصل الكفاح حتى القضاء على آخر إرهابي بغض النظر عمن يقف وراءه".

وأضاف: "عندما اشتدت تهديدات ’داعش’ و’بي كي كي’ ضد بلدنا من الأراضي السورية، قامت الدول التي ندعوها حلفاء بتفكيك أنظمة الدفاع الجوي المتمركزة في أراضينا وأزالوها".

وأردف: "لم يزودونا بالأسلحة والمعدات والذخائر التي نحتاجها في حربنا ضد الإرهاب، حتى إنهم منعونا من شراء المسدسات ولكن ماذا حدث لاحقًا؟ بدأنا بتصنيع مسدساتنا بأنفسنا وبيعها لهم".

كما أعرب الرئيس أردوغان عن افتخاره بأن تركيا أصبحت إحدى 4 دول فقط في العالم تصنع مقاتلات من الجيل الخامس.​​​​​​