أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم السبت

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أسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم
السبت - 24/02/2024
الأسعار في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 239,000 ريال
بيع = 242,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 29,700 ريال
بيع = 31,700 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 730,000 ريال
بيع = 745,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 91,000 ريال
بيع = 97,000 ريال