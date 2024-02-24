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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم السبت

السبت 24 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب في صنعاء وعدن اليوم

السبت - 24/02/2024

الأسعار في صنعاء 

 جنيه الذهب

شراء = 239,000 ريال   

بيع = 242,000 ريال    

 جرام عيار 21

شراء = 29,700 ريال  

بيع = 31,700 ريال 

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 730,000 ريال  

بيع = 745,000 ريال  

جرام عيار 21

شراء = 91,000 ريال  

بيع = 97,000 ريال 

 

  

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