عاجل بعد هجوم حوثي على سفينة تحمل مواد خطرة.. توجيهات عاجلة للحكومة اليمنية لمنع حدوث كارثة في البحر الأحمر مبادرة فتح الطريق ليست الأولى.. أصوات من داخل صنعاء بعضها محسوبة على الحوثيين تشيد بمبادرة اللواء العرادة وتطالب الطرف الآخر التوقف عن المراوغة مركبة فضاء خاصة.. أول هبوط على القمر منذ أكثر من 50 عاما لنجم مبابي على أبواب ريال مدريد في صفقة جديدة مصر تبيع منطقة رأس الحكمة للإمارات بـ35 مليار دولار ماذا تعرف عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والٱمارات ؟.. طوق نجاة إماراتي جديد للسيسي الطائي طيران الجيش الإسرائيلي، يدمّر منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة من الأرجنتين إلى اليابان.. حقائق مثيرة عن كأس السعودية حكم غيابي على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي حقائق مجهولة وصادمة بشأن مبادرة الحوثي بفتح طريق الموت ( - صرواح - مأرب صنعاء )
وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، بتشكل لجنة طوارئ من الجهات المعنية للتعامل مع ازمة السفينة "روبيمار".
وكانت السفينة "روبيمار" والتي تحمل علم بليز قد تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الامونيا والزيوت والمواد الخطرة ما يشكل تعديداً خطيراً للحياة البحرية.
و أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة "روبيمار" في 18 فبراير بالبحر الأحمر، تسبب بتسرب نفطي، محذرة من كارثة بيئية.
ودعت الحكومة اليمنية في بيان، الدول والهيئات والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية إلى مساندة جهودها لمنع وقوع كارثة بيئية.
ودعت، كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، وتحمل كميات كبيرة من مادة الامونيا والزيوت ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية.
وادانت الحكومة اليمنية، قيام مليشيات الحوثي الارهابية باستهداف السفينة والتي تحمل علم بليز ما أدى إلى إحداث أضراراً كبيرة وإخلاء طاقم السفينة وتشير المعلومات الاولية ان السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.
واشارت الحكومة في بيان، إلى انها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ونظراً للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل.