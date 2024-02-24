مبادرة فتح الطريق ليست الأولى.. أصوات من داخل صنعاء بعضها محسوبة على الحوثيين تشيد بمبادرة اللواء العرادة وتطالب الطرف الآخر التوقف عن المراوغة

السبت 24 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تواصلت ردود الأفعال الإيجابية بشأن مبادرة محافظ مأرب عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة بفتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء والذي يمر عبر فرضة نهم.

وبحسب ما رصده محرر مأرب برس من تفاعلات على مواقع التواصل، فقد لاقت المبادرة استحسان واسع لدى اليمنيين، كونها تخفف من معاناة المواطنين في السفر والتنقل والقيود التي فرضتها جماعة الحوثي منذ انقلابها عام 2014 باغلاقها للطرق الرئيسية بين المحافظات.

مبادرة الشيخ سلطان العرادة المعلنة من طرف واحد، نالت ايضا اشادات كبيرة من داخل صنعاء الخاضعة للحوثيين، بل وحتى من اصوات محسوبة على جماعة الحوثي.

يقول النائب في برلمان الحوثيين بصنعاء ، أحمد سيف حاشد معلقا على المبادرة:''لا أدري لماذا لديّ إحساس بأن سلطان العرادة صادقاً فيما أعلنه، وإحساس أكثف أن سلطة صنعاء غير جادة، بل أنها تخاتل وتناور، لقد سأمنا المناورة التي باتت تعرّي وتكشف عدم الجدية، وفقدان ما بقي من مصداقية، إن بقي لها بقايا أو وجود".

واضاف: "لقد سمعت خطاب سابق في عام أسبق أن سلطة صنعاء سوف تفتح جميع الطرق من طرف واحد، واتضح أنها كانت تكذب؛ ولذلك لم أعد أصدقها فيما يخص استعدادها لفتح الطرقات.. الكذب يسقط المصداقية وينال منها. وحبل الكذب قصير".

اما الناشط والصحفي الموالي للحوثيين، مجدي عقبة فيقول: ''حتى الآن.. مبادرة العرادة أوضح وأصدق من مبادرة محمد علي والشيخ طعيمان، فالمرواغة والهروب من الحقائق تضعكم في دائرة الاشتباه".

وتعليقا على مسارعة سلطات الحوثيين في الاعلان عن مبادرة مختلفة بفتح طريق اخرى تمر من مأرب الى صنعاء عبر صرواح، وهي طريق غير صالحة وبعيدة من حيث المسافة وليست الطريق الرئيسية، خاطب الصحفي عقبة، الحوثيين بقوله: ''العرادة أعلن فتح (طريق مأرب - نهم - صنعاء ) من جانبهم، رد عليه بفتح نفس الطريق من جانبكم مش تهرب إلى صرواح''.

الصحفي، محمد العلائي يسخر من الحوثيين قائلا: "لا مشكـلة لدى الحوثيين أن تكــون كــل طــرق الدنيــا ومنافذها مغلقة ومسدودة بحيث لا يبــقى أمام الناس ســوى طريق واحــد مفتوح ومتــاح وميسَّــر: الطــريـق المــؤدي إلى الــدار الآخــرة".

أحد أقارب زعيم مليشيات الحوثي ويدعى "أبو زنجبيل الحوثي" علق على إعلان مبادرة اللواء سلطان العرادة فتح طريق مأرب-صنعاء من طرف واحد بقوله: "إذا كان فتح الطريق من جهتهم صحيح فعلى اصحابنا الفتح، وإن كانت مسرحية فلتبينوا للناس ذلك او فلتفعلو مسرحية مثلها يتم الإعلان عن فتح الطريق من جهتنا وصلى الله وبارك وان كانت جوانب الطريق ملغومة يتم العمل على تنظيفها أما التطنيش فغير مقبول".

سفير اليمن في الأردن علي العمراني توقع في منشور على صفحته في فيسبوك -رصده محرر مأرب برس- بان الحوثيين سوف يتنطعون كثيراً، فيما يخص فتح الطرقات، وسيتبنون شروطاً تعجيزية وتعقيدات لا أول لها ولا آخر، كما يفعلون في كل حالة وكل مرة؛ منذ نشَأت الحركة الحوثية قبل عشرين عاماً.

وكتب: "منذ سنوات والهجوم على مارب يأتي من جهة الحوثيين، وليس العكس!إذن ما الذي يخيف الحوثيين ولمَ لا يفعلون مثلما فعل محافظ مارب؟

كل ما في الأمر أن الحوثيين لا يبالون بمعاناة اليمنيين.وهم أصحاب الشعار الأثير؛ لا نبالي!".

ليست الأولى

وهذه ليست المبادرة الاولى لقيادة محافظة مأرب، حيث سبق ان تقدم اللواء سلطان العرادة بعدة مبادرات لفتح الطرقات وايضا لإعادة ربط المحافظات بمحطة مأرب الغازية من منطلق استشعار المسئولية تجاه المواطنيين، لكن جميع تلك المبادرات قوبلت برفض حوثي.

اللواء العرادة قال امس الاول في اعلانها مبادرة فتح الطريق أن "هذه الخطوة تأتي عقب مبادرات متكررة من جانب الحكومة وسبق الحديث عنها مع المبعوث الأممي وعدد من الوسطاء المحليين وإعلانها عبر وسائل الإعلام".

وقد أبدى العرادة، استعداد القيادة السياسية والعسكرية إلى فتح الطرق الأخرى (مأرب - البيضاء - صنعاء ) وطريق ( مأرب - صرواح - صنعاء ) من جانب واحد..متمنياً استجابة الطرف الآخر لهذه المبادرة التي تهدف بدرجة رئيسية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم.

واضاف " آمل من الجميع التعاون في فتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية من أجل مصلحة الشعب اليمني وباقي الأمور لها مكانها وشأنها سواء كانت حرباً أو سلماً "..مشدداً على ضرورة تجنب المزايدات فيما يخص فتح الطرقات للشعب ، ومن جانبنا لا نرى أن هناك أي ضرر مترتب على عبور المواطنين من الطرقات الرئيسية.