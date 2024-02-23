حقائق مجهولة وصادمة بشأن مبادرة الحوثي بفتح طريق الموت ( - صرواح - مأرب صنعاء ) ميلشيا الانتقالي تداهم معسكرا لقوات الحامية العسكرية بسوقطرة والغموض يحيط مصير قائد المعسكر وعدد من الضباط توجيهات وقرارات هامة لمجلس الوزراء الغرب يدفع ثمن التّواطؤ ضدّ الشرعية في اليمن و التّحالف العربي قرار حوثي مرتقب قد يكون كارثيا على دولة عربية المليشيات الحوثية تتعامل مع الاحتياجات الشعبية كفتح الطرق وصرف الرواتب من نزعة انتقامية .. مبادرة اللواء سلطان العرادة تحرق سمعة الحوثيين وتفضح مواقفهم تعرف على عملاق نموذج الذكاء الاصطناعي غيما الذي أطلقته شركة غوغل نيويورك تايمز : شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.. ونحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ براءة اختراع لعالم مغربي تحطم ارقاما قياسية وتقلب موازين الطاقة المخزنة تحذيرات أربعة أطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة
كشفت مصادر خاصة بمحافظة " سوقطرى " اليمنية أن مجاميع مسلحة موالية للمجلس الاتتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا داهمت بشكل مفاجئ معسكرا تابع لقوات الحامية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية وتمكنت من السيطرة عليه بعد اطلاق نار متبادل لم يستمر سوي لدقائق .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن المجاميع المسلحة الموالية للمجلس الإنتقالي اقتحمت معسكر تابع للواء الأول مشاه احد تشكيلات القوات البحرية اليمنية والذي يتمركز كحامية عسكرية ثابته بجزيرة سوقطري مشيرة الى ان قائد المعسكر العميد " عمر كفايين" وعدد من ضباط اللواء كانوا يتواجدون في الداخل قبيل اقتحامه من قبل المجاميع المسلحة ولا يعرف مصيرهم حتي الأن.