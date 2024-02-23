ميلشيا الانتقالي تداهم معسكرا لقوات الحامية العسكرية بسوقطرة والغموض يحيط مصير قائد المعسكر وعدد من الضباط

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 412

كشفت مصادر خاصة بمحافظة " سوقطرى " اليمنية أن مجاميع مسلحة موالية للمجلس الاتتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا داهمت بشكل مفاجئ معسكرا تابع لقوات الحامية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية وتمكنت من السيطرة عليه بعد اطلاق نار متبادل لم يستمر سوي لدقائق .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن المجاميع المسلحة الموالية للمجلس الإنتقالي اقتحمت معسكر تابع للواء الأول مشاه احد تشكيلات القوات البحرية اليمنية والذي يتمركز كحامية عسكرية ثابته بجزيرة سوقطري مشيرة الى ان قائد المعسكر العميد " عمر كفايين" وعدد من ضباط اللواء كانوا يتواجدون في الداخل قبيل اقتحامه من قبل المجاميع المسلحة ولا يعرف مصيرهم حتي الأن.