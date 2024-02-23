قرار حوثي مرتقب قد يكون كارثيا على دولة عربية

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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ألمح قيادي حوثي بارز اليوم الجمعة بأن جماعته تدرس قرارا ينهي حركة التجارة والنقل البحري من مضيق باب المندب وقناة السويس .

وقال حسين العزي نائب مايسمى بوزير الخارجية في حكومة صنعاء الانقلابية في تغريدة له عبر منصة اكس رصدها محرر مأرب برس "بأن جماعته تمتلك القدرة على اغلاق باب المندب بصورة نهائية أمام حركة الملاحة البحرية الدولية.

وتابع القيادي الحوثي قائلا:‏نستطيع إغلاق باب المندب كلياً وفيك تضع تحت كلمة ( كلياً ) عشرين خط

وبما أننا لم نفعل ذلك فهذا يعني أننا مازلنا نحرص على الملاحة الدولية وأن امريكا وبريطانيا تمارسان الكذب .





واليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام حوثية بأن منطقة “رأس عيسى” في مديرية “الصّليف” في الحُديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات أمريكية بريطانية.