تعرف على عملاق نموذج الذكاء الاصطناعي غيما الذي أطلقته شركة غوغل نيويورك تايمز : شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.. ونحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ براءة اختراع لعالم مغربي تحطم ارقاما قياسية وتقلب موازين الطاقة المخزنة تحذيرات أربعة أطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة استعدادات وتحركات بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ومصلحة الهجرة والجوازات لبحث تسهيل إنجاز جوازات الحجاج بلا حياء ولا استحياء..تغريدة فاضحة لـ محمد علي الحوثي لماذا تصدرت قطر كأكثر الدول في مجال الاستثمارات العربية اللوجيستية؟ تحرك حكومي لتأمين كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية عبر التأشيرة الإلكترونية خبراء الحرس الثوري الإيراني يقودون المعركة من عمق الأراضي اليمنية.. وهكذا وصلت الغواصات المسيرة الى اليمن مواجهة سعودية نارية في ربع نهائى أبطال آسيا
كشف مصدر مسؤول في المخابرات الإسرائيلية، إن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.ويعتقد المسؤول في المخابرات الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 5 آلاف مقاتل من المقاومة الفلسطينية ما زالوا في شمال غزة.
و نقلت نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين قولهم، إنه يوجد نحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ.
كما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون يعملون فوق الأرض وتحتها.