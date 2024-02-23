نيويورك تايمز : شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.. ونحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشف مصدر مسؤول في المخابرات الإسرائيلية، إن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.ويعتقد المسؤول في المخابرات الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 5 آلاف مقاتل من المقاومة الفلسطينية ما زالوا في شمال غزة.

و نقلت نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين قولهم، إنه يوجد نحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ.

كما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون يعملون فوق الأرض وتحتها.