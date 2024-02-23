براءة اختراع لعالم مغربي تحطم ارقاما قياسية وتقلب موازين الطاقة المخزنة

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 155

حصل العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم رشيد اليزمي، على براءة اختراع خاصة بالشحن السريع لبطاريات الليثيوم.

وحصل اليزمي، وفق ما أورد موقع "إس إن آر تي نيوز" على براءة الاختراع من المكتب الياباني لبراءات الاختراع. وأوضح الموقع أن براءة الاختراع الممنوحة للعالم المغربي تتعلق بشحن أسرع لبطاريات الليثيوم، وهي تقنية "الفولت غير الخطي" التي تُستعمل في الأجهزة الإلكترونية أو في السيارات الكهربائية.

وقال رشيد اليزمي للتلفزيون الحكومي المغربي في سبتمبر/أيلول 2022: إن التجارب الأخيرة التي قادها برفقة فريقه توصلت إلى شحن بطارية الليثيوم في ظرف 5 دقائق.

وتعتبر المدة الزمنية أقل بنسبة 17% من التوقيت السابق الذي سجله العالم ذاته قبل عام تقريبا عندما وصل إلى مدة 6 دقائق.

وأوضح اليزمي أن الأبحاث الأخيرة حطمت الرقم القياسي في الشحن بعد أن نجحت التجارب في شحن بطارية ليثيوم في 5 دقائق.

وأكد أن التقنية الجديدة في الشحن ملائمة لجميع بطاريات الليثيوم من بطاريات الهاتف الذكي إلى بطاريات سيارات تسلا.

وولد اليزمي في مدينة فاس (شمال) عام 1953، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ حياته الجامعية في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، قبل أن يغادرها عام 1972 إلى فرنسا.