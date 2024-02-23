تحذيرات أربعة أطعمة تتحول إلى سامة عند وضعها في الثلاجة

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حذر تقرير نشرته صحيفة"indianexpress» "من مخاطر تبريد بعض الأطعمة، مؤكدة أن هناك العديد من الأنواع تصبح سامة عند تبريدها.

وكشف التقرير الذي أعدته الدكتورة "ديمبل جانجدا" خبيرة الأيورفيدا وصحة القولون عن مخاطر مؤكدة تنتج عن تبريد أربعة من الأطعمة تتمثل في التالي :

- الثوم المقشر وتبريده لأنه يتعفن بسرعة كبيرة، لذلك تبريده لن يحميه من التعفين والتلف، وقد يؤدي ذلك للعديد من الأمراض

-الأمر ذاته بالنسبة للبصل، الذي يعد نبات مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، فعند تبريده، يبدأ النشا في البصل بالتحول إلى سكر، ما يؤدي إلى تكوين الفطريات، ويخطئ كثيرون في قطعه إلى نصفين واستخدام نصفه وترك النصف الآخر في الثلاجة، فبذلك يبدأ امتصاص كل البكتيريا غير الصحية من البيئة ويتعفن.

-الزنجبيل كونه يتعرض للتعفن بسرعة كبيرة عند تبريده، وقد جرى ربط ذلك بمشاكل في الكلى والكبد، لذا تنصح بعدم تبريده، الأمر ذاته بالنسبة للأرز، إذ يلجأ كثيرون إلى حفظ الأرز المطبوخ في الثلاجة لاعتقادهم أنّ ذلك يساعد على معدل الكوليسترول والسكر في الدم، وهو ما حذرت منه الطبيبة، لأن ذلك بالعكس يؤدي إلى تكون الفطريات والبكتيريا بداخله.

- حفظ الأرز المطبوخ لأكثر من 24 ساعة في الثلاجة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والفطريات ويمكن أن يؤدي تناول الأرز المعاد تسخينه إلى تسمم غذائي، بسبب بكتيريا Bacillus cereus وغيرها".