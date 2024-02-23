استعدادات وتحركات بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ومصلحة الهجرة والجوازات لبحث تسهيل إنجاز جوازات الحجاج

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شهد مقر مصلحة الهجرة والجوازات لقاء بين وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة ممثلة بوكيلها المساعد منير دبوان ومدير عام التنظيم والحسابات عبد الجبار المزلم وبين مصلحة الهجرة والجوازات

لتسهيل استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين وضرورة مراعاة ضيوف الرحمن في تيسير معاملاتهم.

وبحث الجانبان آلية تسهيل استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين وصلاحياتها

وأكد الجانبان أن على المنشأة المعتمدة لتفويج الحجاج رفع خطاب إلى قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد مرفقة معها كامل الوثائق الحجاج؛ ليتم مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات بذلك.

وفي لقاء سابق أكد الجانبان على ضرورة توفير العدد الكافي من الجوزات في فروع المصلحة حتى تستوعب الراغبين في أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، بالإضافة إلى تخصيص كاونترات محددة في المنافذ لتسهيل إنجاز تأشيرات الحجاج والمعتمرين.