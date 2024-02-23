استعدادات وتحركات بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ومصلحة الهجرة والجوازات لبحث تسهيل إنجاز جوازات الحجاج بلا حياء ولا استحياء..تغريدة فاضحة لـ محمد علي الحوثي لماذا تصدرت قطر كأكثر الدول في مجال الاستثمارات العربية اللوجيستية؟ تحرك حكومي لتأمين كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية عبر التأشيرة الإلكترونية خبراء الحرس الثوري الإيراني يقودون المعركة من عمق الأراضي اليمنية.. وهكذا وصلت الغواصات المسيرة الى اليمن مواجهة سعودية نارية في ربع نهائى أبطال آسيا كيف أحرج اللواء سلطان العرادة جماعة الحوثي وحشرها في موقف صعب؟ وزير الخارجية التركي يطالب بإصلاح الامم المتحدة حقيقة ايقاف السعودية لتأشيرة العمرة لأحد الدول العربية الحوثي يتوعد بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر وينشر لمناصريه قائمة بانجازته
شهد مقر مصلحة الهجرة والجوازات لقاء بين وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة ممثلة بوكيلها المساعد منير دبوان ومدير عام التنظيم والحسابات عبد الجبار المزلم وبين مصلحة الهجرة والجوازات
لتسهيل استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين وضرورة مراعاة ضيوف الرحمن في تيسير معاملاتهم.
وبحث الجانبان آلية تسهيل استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين وصلاحياتها
وأكد الجانبان أن على المنشأة المعتمدة لتفويج الحجاج رفع خطاب إلى قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد مرفقة معها كامل الوثائق الحجاج؛ ليتم مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات بذلك.
وفي لقاء سابق أكد الجانبان على ضرورة توفير العدد الكافي من الجوزات في فروع المصلحة حتى تستوعب الراغبين في أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، بالإضافة إلى تخصيص كاونترات محددة في المنافذ لتسهيل إنجاز تأشيرات الحجاج والمعتمرين.