لماذا تصدرت قطر كأكثر الدول في مجال الاستثمارات العربية اللوجيستية؟

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نشر موقع «leseco» تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول استثمارا في قطاع البنية اللوجيستية، مستندا في ذلك على آخر المعطيات الصادرة عن «Ti Insights» المنصة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتحقيقات حول أسواق الخدمات اللوجيستية، وجاءت قطر في الصدارة العربية في هذا النوع من المشاريع، وذلك رفقة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في هذا المجال، الذي شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، من حيث المبادرات ونوعية المنشآت التي تتوفر عليها قطر، ما عزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات