بلا حياء ولا استحياء..تغريدة فاضحة لـ محمد علي الحوثي لماذا تصدرت قطر كأكثر الدول في مجال الاستثمارات العربية اللوجيستية؟ تحرك حكومي لتأمين كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية عبر التأشيرة الإلكترونية خبراء الحرس الثوري الإيراني يقودون المعركة من عمق الأراضي اليمنية.. وهكذا وصلت الغواصات المسيرة الى اليمن مواجهة سعودية نارية في ربع نهائى أبطال آسيا كيف أحرج اللواء سلطان العرادة جماعة الحوثي وحشرها في موقف صعب؟ وزير الخارجية التركي يطالب بإصلاح الامم المتحدة حقيقة ايقاف السعودية لتأشيرة العمرة لأحد الدول العربية الحوثي يتوعد بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر وينشر لمناصريه قائمة بانجازته مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن الاستحقاق العسكري الحاسم والملح في استقطاب الدعم الدولي لإنهاء انقلاب الحوثيين
نشر موقع «leseco» تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول استثمارا في قطاع البنية اللوجيستية، مستندا في ذلك على آخر المعطيات الصادرة عن «Ti Insights» المنصة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتحقيقات حول أسواق الخدمات اللوجيستية، وجاءت قطر في الصدارة العربية في هذا النوع من المشاريع، وذلك رفقة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في هذا المجال، الذي شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، من حيث المبادرات ونوعية المنشآت التي تتوفر عليها قطر، ما عزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات