تحرك حكومي لتأمين كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية عبر التأشيرة الإلكترونية

الجمعة 23 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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شدد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري،على أهمية تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي سيسهم بشكل فاعل في تأمين كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحفاظ على تأمين منافذ الدولة من اختراقات المهاجرين والمجهولين..

كما شدد ايضا على ضرورة ضمان فاعلية المشروع وسبل معالجة المشكلات التي تظهر أثناء تنفيذه.

جاء هذا خلال لقاء ناقش فيه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ومدير مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري،عقد بالعاصمة الموقتة عدن، مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، إمكانية تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية بمطار عدن الدولي، والممول من المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

فيما اكد مدير مطار عدن الدولي، استعداد ادارة المطار تذليل كافة الصعوبات لإنجاز مشروع البصمة الإلكترونية في صالتي الوصول والمغادرة والتعاون المشترك لإنجاح المشروع الهام.

من جانبه أشار وفد من المنظمة برئاسة مدير ادارة حوكمة هجرة الحدود بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف داميان ثورياوكس، الى اهتمام المنظمة بحوكمة ورقابة الحدود، للحد من تهريب المهاجرين، بصورة غير شرعية إلى اليمن، والسعي لرفع جاهزية إدارة المطار وأنظمتها في هذا الجانب.