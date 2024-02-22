وزير الخارجية التركي يطالب بإصلاح الامم المتحدة

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي "فشل في اتخاذ خطوات"، بشأن العديد من القضايا وفي مقدمتها قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له بندوة حملت اسم "إصلاح الحوكمة العالمية"، جرى عقدها في إطار اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

وأكد فيدان، في كلمته، أن "هناك حاجة إلى مؤسسات قوية متعددة الأطراف، وآليات حوكمة عالمية فاعلة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب".

وأشار إلى أنه من الضروري تحقيق التغيير المطلوب، "ولتحقيق ذلك ينبغي إعطاء الأولوية لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأوضح فيدان، أن مجلس الأمن الدولي، بفشله في اتخاذ زمام المبادرة في العديد من القضايا، وخصوصا بشأن ما يجري في قطاع غزة، "زعزع احترام منظومة الأمم المتحدة بأكملها".

وقال إنه "ثمة حاجة إلى نظام (عالمي) أكثر ديمقراطية وقابلية للمساءلة، يستند إلى معايير القانون الدولي".

وأشار إلى أن "النظام المالي الدولي يجب أن يكون شاملا حقا، وقائما على القواعد، وأكثر شفافية واستدامة".

وشدد فيدان، على أن "المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن تتبنى سياسات مناسبة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا، من أجل سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية".

وانطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الأربعاء، في ريو دي جانيرو، وتستمر يومين.

ويتناول المجتمعون عدة قضايا على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوتر في الشرق الأوسط.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة