حقيقة ايقاف السعودية لتأشيرة العمرة لأحد الدول العربية

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تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد إيقاف السفارة السعودية في الأردن إصدار تأشيرة العمرة للجواز الفلسطيني حتى إشعار آخر.
وبحسب المرصد الفلسطيني “تحقق” حول صحة الخبر المتداول بالبحث في المصادر الرسمية السعودية والأردنية، ولم يجد أصلًا للخبر المتداول، كما نفى القسم الإعلامي في السفارة السعودية في المملكة الأردنية في تصريحات صحفية صحة الخبر المتداول، مؤكدًا أن أي إعلان يصدر عن السفارة بهذا الخصوص يُنشر عبر الموقع الرسمي للسفارة، أو عبر وكالتي الأنباء الرسمية السعودية والأردنية.
تواصل المرصد الفلسطيني مع وزير الأوقاف الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، الذي نفى إيقاف إصدار تأشيرة العمرة لجواز السفر الفلسطيني، وأوضح أن ترتيبات إدارية قامت بموجبها السفارة السعودية في الأردن بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة مؤقتًا؛ بهدف حل مشكلة الإقامة للفلسطينيين من قطاع غزة العالقين في المملكة العربية السعودية منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، إذ مددت المملكة السعودية إقامتهم لستة أشهر.
وأضاف البكري في تصريحاته أن تجميد إصدار التأشيرة كان إجراءً تقنيًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن النظام في السفارة السعودية يمنح تأشيرة لمدة شهر واحد، ما تطلب إيقاف النظام مؤقتًا لإتاحة المجال لإضافة مسار آخر يسمح بتمديد الإقامة لستة أشهر، مبينًأ أن مسار تأشيرات العمرة عاد للعمل مجددًا كالمعتاد.
وهو ما أكده عدد من شركات العمرة التي تواصل معها المرصد الفلسطيني ، إذ أوضحت أن إصدار التأشيرات عاد كالمعتاد، وأن التوقف كان مؤقتًا.
وفي خلاصة التحقق ، إصدار التأشيرة للجواز الفلسطيني أوقف مؤقتًا لحل مشكلة العالقين من أبناء قطاع غزة في المملكة السعودية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، وفق ما أكده لـ”تحقق” وزير الأوقاف الفلسطينية، وعدد من شركات العمرة في فلسطين، فيما شددت السفارة السعودية في الأردن على أن أي إعلان بهذا الخصوص يصدر عبر منصاتها الرسمية