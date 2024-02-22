الحوثي يتوعد بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر وينشر لمناصريه قائمة بانجازته

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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توعد زعيم مليشياالحوثي، عبد الملك الحوثي، الخميس، بتصعيد العمليات ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أعلن فيها الحوثي استهداف 48 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال: "استهدفنا 48 سفينة (إسرائيلية وأمريكية وبريطانية) في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ بدء العدوان على غزة، وهو رقم مهم رغم تقليل العدو من حركتها (السفن) وتمويهه وحجب المعلومات عنها".

وأضاف أن "عملياتنا في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب سوف تستمر، ونسعى لتصعيدها".

وكشف زعيم الحوثيين أن جماعته "أدخلت سلاح الغواصات" في عملياتها بالبحرين الأحمر والعربي، معتبرا ذلك "أمرا مقلقا للعدو".

وحول العمليات التي تستهدف إسرائيل قال: "أطلقنا 183 صاروخا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة".

واتهم الحوثي الولايات المتحدة بأنها "توفر أكبر غطاء لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، حتى وصل إلى مستوى فاضح ومحرج للدول والمؤسسات الغربية".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية