مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن الاستحقاق العسكري الحاسم والملح في استقطاب الدعم الدولي لإنهاء انقلاب الحوثيين اجتماع سري لقيادات عسكرية حوثية يقر سيناريو لتصعيد غير مسبوق في البحر الأحمر والميلشيا تلجأ للتفخيخ وحفر الانفاق ونشر مقاتلين تحسبا لهجوم بري محتمل مليشيات الحوثي تعلن موقفها من اعلان اللواء العرادة فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد اتفاق تاريخي بين تركيا والصومال ... القوات التركية تبدا مهامها البحرية بالقرب من السواحل اليمنية باذيب يكشف عن توجهات حكومية لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن وانتزاع البوابة الالكترونية عاجل.. اللواء العرادة يعلن فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) من جانب واحد وهذا ما تحدث به بشان طريص(مأرب - البيضاء - صنعاء ) وطريق ( مأرب - صرواح - صنعاء ) الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2024.. وأطول ساعات الصيام النيابة في مصر تحيل المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي لمحاكمة عاجلة في الجنايات آخر المستجدات.. الإتحاد الأوروبي يكذب الحوثيين والجماعة تعلن توسيع نطاق حظرها للسفن . أكبر دولة تجارية في العالم تكشف كيف تأثرت بهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وتحذر : ''نحن الأكثر تضررا والوضع قد يخرج عن السيطرة''
اكدت مصادر عسكرية مطلعة على أهمية التسريع بإنجاز الاجراءت المتعلقة بتوحيد كافة التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين تحت مظلة الجيش الوطني لتحفيز الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني على تقديم الدعم العسكري واللوجستي لتعزيز قدرات الحكومة الشرعية على فرض خيار الحسم العسكري لانهاء انقلاب الحوثيين واستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" ان مطالبة قيادة الشرعية بدعم قدرات الجيش الحكومة لاستعادة السيطرة على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى راسها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة يجب ان يقترن باجراءت جادة وملموسة على صعيد توحيد التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين تحت مظلة الجيش الوطني وتعيين قيادة موحدة وانشاء غرفة عمليات مشتركة لرسم الاستراتيجيات الميدانية والخطط التكتيكية والاشراف على سير العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال.
وأشارت المصادر الى أن الأطراف الإقليمية والدولية المؤيدة لحق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في استعادة السيطرة على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لن تبادر بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للحكومة ألا في حالة استشعرت امتلاكها لقوات نظامية موحدة واستراتيجية عسكرية فاعلة وقادرة على حسم الصراع مع ميلشيا الحوثي .