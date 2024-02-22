اجتماع سري لقيادات عسكرية حوثية يقر سيناريو لتصعيد غير مسبوق في البحر الأحمر والميلشيا تلجأ للتفخيخ وحفر الانفاق ونشر مقاتلين تحسبا لهجوم بري محتمل مليشيات الحوثي تعلن موقفها من اعلان اللواء العرادة فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد اتفاق تاريخي بين تركيا والصومال ... القوات التركية تبدا مهامها البحرية بالقرب من السواحل اليمنية باذيب يكشف عن توجهات حكومية لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن وانتزاع البوابة الالكترونية عاجل.. اللواء العرادة يعلن فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) من جانب واحد وهذا ما تحدث به بشان طريص(مأرب - البيضاء - صنعاء ) وطريق ( مأرب - صرواح - صنعاء ) الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2024.. وأطول ساعات الصيام النيابة في مصر تحيل المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي لمحاكمة عاجلة في الجنايات آخر المستجدات.. الإتحاد الأوروبي يكذب الحوثيين والجماعة تعلن توسيع نطاق حظرها للسفن . أكبر دولة تجارية في العالم تكشف كيف تأثرت بهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وتحذر : ''نحن الأكثر تضررا والوضع قد يخرج عن السيطرة'' نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم حوثي مباغت بصاروخين
أكد تقرير استخباراتي عن استعداد ميلشيا الحوثي لتوسيع وتصعيد عملياتها العسكرية في البجر الأحمر والانتقال من القيام بعمليات خاصة إلى مواجهة واسعة ضد القوات المتعددة الجنسيات.
وكشف التقرير الذي نشرته وكالة " شيبا إنتليجنس" الاستخباراتية – واطلع عليه مأرب برس- عن اجتماع "سري" عقده رئيس أركان حرب الحوثيين، اللواء "محمد عبد الكريم الغماري" وقيادات الألوية الصاروخية في العاصمة صنعاء، مؤخراً تم خلاله إقرار سيناريو التصعيد العسكري القادم في البحر الأحمر عبر نشر وحدات عسكرية مدربة في الحديدة تحسبا لأي هجوم بري من قبل القوات المتنافسة.
وأشار التقرير إلى أن" الحديدة شهدت استعدادات غير مسبوقة للحرب، حيث قامت ميلشيا الحوثي بحفر أنفاق وتفخيخ مناطق متعددة، إلى جانب نقل الصواريخ الباليستية من جنوب الحديدة إلى الحوك الساحلية بالمحافظة" وأن "وحدة الطائرات المسيرة في مطار الحديدة العسكري استعدت لتنفيذ هجمات متعددة ونشرت زوارق مفخخة شمال الحديدة".
وبحسب المصادر، فقد تم تجهيز نظام تحكم خاص بالغواصات غير المأهولة في ميناء رأس عيسى، وأجريت اختبارات متكررة عليه في مينائي الصليف ورأس عيسى؛ وكانت بعض الغواصات مفخخة لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر.