مليشيات الحوثي تعلن موقفها من اعلان اللواء العرادة فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد

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علق قيادي حوثي بارز مساء اليوم الخميس على اعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، عن فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد.
واعتبر القيادي الحوثي عضو مايسمى بالمجلس الانقلابي في صنعاء محمد علي، الحوثي في تغريدة له عبر منصة اكس رصدها محرر مأرب برس اعتبر اعلان اللواء العرادة فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد بانها خطوة جيدة .
وتابع الحوثي بالقول :جيد إنهاء الحصار على #صنعاء من قبل التحالف الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه
باعلان فتح طريق مارب صنعاء الفرضة
اذا استمر وسمح لليمنيين بالعبور منه مستقبلا
و إن شاء الله نرى ذلك ايضا في المنفذين الآخرين طريق مارب_صرواح صنعاء
و مارب _البيضاء وندعوهم إلىالاستمرار في فك الحصار عنهما كما ندعو إلى فك الحصار عن بقية الطرقات في جميع المحافظات وإزالة عسكرة الطرقات تباعا.
وزاد:يكفي ما نشاهده من حصار على غزة
وما عاناه الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من حصار طوال سنوات العدوان عليه.
فيما يلي نص التغريدة :
جيد إنهاء الحصار على #صنعاء من قبل التحالف الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه
باعلان فتح طريق مارب صنعاء الفرضة
اذا استمر وسمح لليمنيين بالعبور منه مستقبلا
و إن شاء الله نرى ذلك ايضا في المنفذين الآخرين طريق مارب_صرواح صنعاء
و مارب _البيضاء وندعوهم إلىالاستمرار في فك الحصار عنهما
كما ندعو إلى فك الحصار عن بقية الطرقات في جميع المحافظات وإزالة عسكرة الطرقات
تباعا
فيكفي ما نشاهده من حصار على غزة
وما عاناه الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من حصار طوال سنوات العدوان عليه
و بالمناسبة
ندعوهم للافراج عن المختطفين من الطرقات التي تم القبض عليهم فيها اثناء العبور وهم مسافرين بها خلال السنوات الماضية
لتعزيز ثقة المسافرين بجدية الخطوة في هذه الطرقات ويعلم الجميع بأن المسافر آمن
خصوصا مع وضع نقطة في الطريق وتدشينه عسكريا الان كما اعلنوا ذلك (انتهى الاقتباس).
وفي وقت سابق اليوم الاربعاء أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، عن فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد.
وأوضح العرادة خلال زيارته الميدانية التفقدية إلى عدد من المواقع والطريق الاسفلتي الرابط بين مأرب صنعاء، بأنه وبالتشاور مع القيادة السياسية والعسكرية تم اليوم تأسيس نقطة تفتيش أمنية في الطريق الرابط بين ( مأرب - صنعاء ) عبر الفرضة ، آملاً قيام الطرف الآخر بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.
وقال العرادة في تصريح أدلى به خلال الزيارة " نحن اليوم أسسنا النقطة في هذا المكان ونسلمها عبر رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة المناطق للجهات الأمنية، ونحن على استعداد أن نجهزها بالتجهيزات اللازمة والكافية لراحة المواطنين وتسهيل مرورهم ".
وأكد العرادة، أهمية فتح جميع الطرقات في كافة المدن بما فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات لما تمثله اليوم من ضرورة ملحة خاصة في ظل المعاناة الكبيرة للمواطن اليمني في السفر عبر الطرق البديلة..مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب مبادرات متكررة من جانب الحكومة وسبق الحديث عنها مع المبعوث الأممي وعدد من الوسطاء المحليين وإعلانها عبر وسائل الإعلام.
وأبدى العرادة، استعداد القيادة السياسية والعسكرية إلى فتح الطرق الأخرى (مأرب - البيضاء - صنعاء ) وطريق ( مأرب - صرواح - صنعاء ) من جانب واحد..متمنياً استجابة الطرف الآخر لهذه المبادرة التي تهدف بدرجة رئيسية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل سفرهم وتنقلاتهم.
وقال العرادة " آمل من الجميع التعاون في فتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية من أجل مصلحة الشعب اليمني وباقي الأمور لها مكانها وشأنها سواء كانت حرباً أو سلماً "..مشدداً على ضرورة تجنب المزايدات فيما يخص فتح الطرقات للشعب ، ومن جانبنا لا نرى أن هناك أي ضرر مترتب على عبور المواطنين من الطرقات الرئيسية.