اتفاق تاريخي بين تركيا والصومال ... القوات التركية تبدا مهامها البحرية بالقرب من السواحل اليمنية

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

عدد القراءات 278

في تطورات غير متوقعة ..أقر البرلمان الصومالي اتفاقية تاريخية مع تركيا تمنح أنقرة السيطرة على الموارد البحرية للصومال وتكلف الجيش التركي بتأمين الساحل الصومالي المتاخم لليمن وهو أحد أطول السواحل في إفريقيا وفيما يلي أبرز بنود الاتفاقية التي تمتد الى 10 سنوات :

- ️تحمل القوات التركية مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و"التدخلات الاجنبية" وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.

- تضطلع تركيا ب️لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.

-️المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.

-️تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة

-️تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ٢٤ ساعة من التوقيع عليها

▪-لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال الا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.