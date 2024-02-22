باذيب يكشف عن توجهات حكومية لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن وانتزاع البوابة الالكترونية

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور "واعد باذيب" عن توجهات حكومية وشيكة لاستكمال اجراءات نقل البوابة الالكترونية لانهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن .

واكد الوزير "باذيب" خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة اليمنية للاتصالات بعدن على ضرورة العمل لتحسين وتطوير جودة خدمات الشركة وزيادة الإيرادات الاستثمار الأمثل للتجهيزات المتوفرة لها الى جانب مواجهة التحديات التي تواجه الشركة في ظل التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب الاعمال الارهابية التي تمارسها عناصر المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة البحرية.

واستعرض الاجتماع تقريرا حول طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب العمليات العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر والتدابير التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التهديدات الخطيرة .

كما تطرق الاجتماع، الذي ضم أعضاء الجمعية والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل طرموم والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد وتوفير البريدي سامي البرطي الى التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بمتابعة تنفيد اجراءات نقل البوابة الالكترونية والصعوبات التي تواجه الجهود المبذولة في هذا الصدد وسبل تجاوزها باستغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة .