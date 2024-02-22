اتفاق تاريخي بين تركيا والصومال ... القوات التركية تبدا مهامها البحرية بالقرب من السواحل اليمنية باذيب يكشف عن توجهات حكومية لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن وانتزاع البوابة الالكترونية عاجل.. اللواء العرادة يعلن فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) من جانب واحد وهذا ما تحدث به بشان طريص(مأرب - البيضاء - صنعاء ) وطريق ( مأرب - صرواح - صنعاء ) الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2024.. وأطول ساعات الصيام عاجل: النيابة في مصر تحيل المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي لمحاكمة عاجلة في الجنايات آخر المستجدات.. الإتحاد الأوروبي يكذب الحوثيين والجماعة تعلن توسيع نطاق حظرها للسفن عاجل.. أكبر دولة تجارية في العالم تكشف كيف تأثرت بهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وتحذر : ''نحن الأكثر تضررا والوضع قد يخرج عن السيطرة'' نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم حوثي مباغت بصاروخين لماذا خرج المئات من ابناء تعز اليوم في مظاهرات حاشدة؟ صور الحكومة اليمنية تستجيب وتعلن 21 فبراير من كل عام يوماً وطنيا
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور "واعد باذيب" عن توجهات حكومية وشيكة لاستكمال اجراءات نقل البوابة الالكترونية لانهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن .
واكد الوزير "باذيب" خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة اليمنية للاتصالات بعدن على ضرورة العمل لتحسين وتطوير جودة خدمات الشركة وزيادة الإيرادات الاستثمار الأمثل للتجهيزات المتوفرة لها الى جانب مواجهة التحديات التي تواجه الشركة في ظل التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب الاعمال الارهابية التي تمارسها عناصر المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة البحرية.
واستعرض الاجتماع تقريرا حول طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الكابلات البحرية بسبب العمليات العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر والتدابير التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التهديدات الخطيرة .
كما تطرق الاجتماع، الذي ضم أعضاء الجمعية والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس وائل طرموم والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد وتوفير البريدي سامي البرطي الى التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بمتابعة تنفيد اجراءات نقل البوابة الالكترونية والصعوبات التي تواجه الجهود المبذولة في هذا الصدد وسبل تجاوزها باستغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة .