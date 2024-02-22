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الكشف عن عدد أيام شهر رمضان 2024.. وأطول ساعات الصيام

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية بجمهورية مصر العربية 

 ، إن غرة شهر رمضان فلكيًا توافق الإثنين 11 مارس.

 

وأضاف القاضي، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه طبقًا للحسابات الفلكية، سيكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوما، أما آخر أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان.

 
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