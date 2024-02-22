آخر المستجدات.. الإتحاد الأوروبي يكذب الحوثيين والجماعة تعلن توسيع نطاق حظرها للسفن

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نفي الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وجود أي تنسيق مع الحوثيين بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وكان الحوثيون قد زعموا امس ان الإتحاد الاوروبي تواصل معهم، للحديث حول طبيعة العملية التي اطلقتها دول الاتحاد في البحر الأحمر يوم الاثنين.
وقال حسين العزي المعين في منصب نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء (غير المعترف بها) في مؤتمر صحفي- تابعه محرر مأرب برس- '' انهم اجروا الأسبوع الماضي محادثات وصفها بانها بناءة مع الاتحاد الأوروبي وقال ان الاتحاد هو الذي بادر بالتواصل معهم وقدم إيضاحات حول طبيعة عمليته الجديدة''.
واضاف: ''اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم ومستمر ومنضبط بحيث يكون هناك تكامل في المعلومات لتمرير السفن التي لا ينطبق عليها مواصفات السفن الممنوعة'' وفق تعبيره.
واليوم اعلن الحوثيون حظر مرور السفن المملوكة لإسرائيل و الولايات المتحدة وبريطانيا أو ترفع علمها في بحر العرب وخليج عدن .