نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم حوثي مباغت بصاروخين

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس عن تلقيها بلاغا عن نشوب حريق على متن سفينة على بُعد 70 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لهجوم بصاروخين.

وأفادت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان لها، بأن قوات التحالف استجابت لنداء الاستغاثة، كما نصحت السفن بتوخي الحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مريب.

وأعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري أن سفينة شحن ترفع علم "بالاو"، ومملوكة لجهة بريطانية، تعرضت لهجوم بصاروخين، مما تسبب بنشوب حريق على متنها.

وقالت إن السفينة "يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلند، في اتجاه البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقارير عن وقوع انفجار على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة.

وأضافت أن التقارير تفيد بأن الطواقم والسفن في محيط الانفجار سالمون.

كما أعلنت الهيئة عن تلقيها تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة في المنطقة ذاتها.