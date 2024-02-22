لماذا خرج المئات من ابناء تعز اليوم في مظاهرات حاشدة؟ صور

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت مدينة تعز اليوم الخميس تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة تعز، اللمطالبة بسرعة تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية وتوفير الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه وغيرها.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المجلس الرئاسي بسرعة الالتفات إلى معاناة سكان تعز، والعمل على توفير مادة الديزل للمحطة التي أصبحت جاهزة بعد أربعة أشهر من أعمال الصيانة.

وانطلقت المسيرة التي دعا لها ناشطون، من نقطة التجمع بديلوكس، إلى مقر السلطة المحلية، ورددت هتافات تطالب المجلس الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، بالعمل على توفير الخدمات، وأبرزها الكهرباء المنقطعة عن المدينة منذ نحو تسع سنوات.