نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم حوثي مباغت بصاروخين لماذا خرج المئات من ابناء تعز اليوم في مظاهرات حاشدة؟ صور الحكومة اليمنية تستجيب وتعلن 21 فبراير من كل عام يوماً وطنيا القدس تشتعل في معركة جديدة ومقتل شخص وإصابة 8 إسرائيليين في إطلاق نار تفاصيل مذهلة عن نظام غذائي متكامل يخفف أعراض سن اليأس لدى النساء واشنطن تعلن قصف أهداف جديدة للحوثيين في عدة مناطق إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا أول دولة في العالم تعلن تسديد 20 مليون دولار من ديون النفط الإيراني بالشاي رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليفربول يقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
شهدت مدينة تعز اليوم الخميس تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المدينة تعز، اللمطالبة بسرعة تشغيل محطة عصيفرة الكهربائية وتوفير الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه وغيرها.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المجلس الرئاسي بسرعة الالتفات إلى معاناة سكان تعز، والعمل على توفير مادة الديزل للمحطة التي أصبحت جاهزة بعد أربعة أشهر من أعمال الصيانة.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها ناشطون، من نقطة التجمع بديلوكس، إلى مقر السلطة المحلية، ورددت هتافات تطالب المجلس الرئاسي والحكومة، والسلطة المحلية، بالعمل على توفير الخدمات، وأبرزها الكهرباء المنقطعة عن المدينة منذ نحو تسع سنوات.