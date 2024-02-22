الحكومة اليمنية تستجيب وتعلن 21 فبراير من كل عام يوماً وطنيا

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، قراراً بإعلان الحادي والعشرين من فبراير من كل عام يوماً وطنياً لخط المسند".

وقال الوزير إن القرار جاء تفاعلاً مع دعوات المؤرخين والمثقفين والباحثين والمطالبات الشعبية بتخصيص يوم من كل عام لخط المسند اليمني، ونظراً لما يمثله الخط المسند من إرث حضاري يعبر عن روح الهوية اليمنية التاريخية باعتباره جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري اليمني.

ووجه القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، لتنفيذ القرار وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات الجمهورية, تعزيزاً للثقافة والهوية والتراث اليمني، على أن يتم الاعداد المبكر لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بهذه المناسبة ابتداء من العام القادم.

كما وجه الوزير الارياني، بإدراج برامج تثقيفية وتوعويّة خاصة بالخط المسند في القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والهيئات والمؤسسات الثقافية الرسمية، وكذا توجه الدعوة للمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاحتفاء الواسع في احياء هذا اليوم والاحتفال به وتخليده.