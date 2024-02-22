نشوب حريق في سفينة تعرضت لهجوم حوثي مباغت بصاروخين لماذا خرج المئات من ابناء تعز اليوم في مظاهرات حاشدة؟ صور الحكومة اليمنية تستجيب وتعلن 21 فبراير من كل عام يوماً وطنيا القدس تشتعل في معركة جديدة ومقتل شخص وإصابة 8 إسرائيليين في إطلاق نار تفاصيل مذهلة عن نظام غذائي متكامل يخفف أعراض سن اليأس لدى النساء واشنطن تعلن قصف أهداف جديدة للحوثيين في عدة مناطق إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا أول دولة في العالم تعلن تسديد 20 مليون دولار من ديون النفط الإيراني بالشاي رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليفربول يقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، قراراً بإعلان الحادي والعشرين من فبراير من كل عام يوماً وطنياً لخط المسند".
وقال الوزير إن القرار جاء تفاعلاً مع دعوات المؤرخين والمثقفين والباحثين والمطالبات الشعبية بتخصيص يوم من كل عام لخط المسند اليمني، ونظراً لما يمثله الخط المسند من إرث حضاري يعبر عن روح الهوية اليمنية التاريخية باعتباره جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري اليمني.
ووجه القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، لتنفيذ القرار وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات الجمهورية, تعزيزاً للثقافة والهوية والتراث اليمني، على أن يتم الاعداد المبكر لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بهذه المناسبة ابتداء من العام القادم.
كما وجه الوزير الارياني، بإدراج برامج تثقيفية وتوعويّة خاصة بالخط المسند في القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والهيئات والمؤسسات الثقافية الرسمية، وكذا توجه الدعوة للمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاحتفاء الواسع في احياء هذا اليوم والاحتفال به وتخليده.