آخر الاخبار

القدس تشتعل في معركة جديدة ومقتل شخص وإصابة 8 إسرائيليين في إطلاق نار تفاصيل مذهلة عن نظام غذائي متكامل يخفف أعراض سن اليأس لدى النساء واشنطن تعلن قصف أهداف جديدة للحوثيين في عدة مناطق إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا أول دولة في العالم تعلن تسديد 20 مليون دولار من ديون النفط الإيراني بالشاي رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليفربول يقلب الطاولة على لوتون تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يعود بالتعادل من ملعب نابولي وبورتو يسقط أرسنال الكشف عن قنبلة موقوتة كامنة في هواتفنا تهدد صحتنا بعد اكثر من تسع سنوات من الإيقاف ..اعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن وهذه الدولة الخليجية

القدس تشتعل في معركة جديدة ومقتل شخص وإصابة 8 إسرائيليين في إطلاق نار

الخميس 22 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 160

 

قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 مسلّحين فتحوا النار من أسلحة رشاشة، اليوم (الخميس)، على سيارات قرب مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الحادث وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، موضحة أن المهاجمين وصلوا في سيارة.

وقالت في بيان: «خرج الإرهابيون الثلاثة... من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة سير على الطريق المؤدي إلى القدس». وأشارت إلى أنه «تم تحييد إرهابيَّين في موقع الحادث.

وخلال عمليات البحث التي أجريت، عُثر على إرهابي آخر كان يحاول الهرب وحُيّد أيضاً». وأجلى مسعفون 8 مصابين بدرجات متفاوتة من موقع الحادث، وفق ما أفادت الشرطة

إقراء أيضاً
إنزال جوي أردني فوق غزة بالتعاون مع بريطانيا
التجويع الممنهج سلاح إسرائيل الجديد الأكثر فتكا لإبادة سكان غزة
الكشف عن حقيقة أنفاق لـ حزب الله وهل هي أخطر وأعقد من شبكة حماس
الجيش السوداني يعلن الحسم والطيران يقصف مسقط رأس حميدتي واشتعال المعارك في أح
صدام حسين حي ..حقيقية فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية
كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول